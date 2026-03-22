Modrićev Milan je na ovakvu sezonu u Serie A čekao više od 20 godina

Podijeli :

xFabrizioxAndreaxBertanix via Guliver Image

Milan je u subotu na svom stadionu svladao Torino rezultatom 3:2, a susret su obilježile vrlo dobre izvedbe hrvatskih igrača, Luke Modrića u dresu Milana i Nikole Vlašića na suprotnoj strani.

S nova tri boda Milan je ostao u borbi za naslov prvaka, budući da vodeći Inter Milan, koji ima i utakmicu manje, bježi pet bodova, što je i dalje dohvatljiva razlika.

Talijanski statističari izdvojili su zanimljiv podatak. Milan još od ere Carla Ancelottija i sezone 2004./05. nije imao tako mali broj poraza nakon 30 odigranih kola.

Momčad pod vodstvom Massimiliana Allegrija u tom je razdoblju upisala 18 pobjeda, devet neriješenih ishoda i samo tri poraza.

Velik doprinos takvim rezultatima daje i kapetan hrvatske reprezentacije, 40-godišnji Modrić.