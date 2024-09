Modrić: Kad ne bude više tog žara, sam ću otići

Kapetan Vatrenih i strijelac protiv Poljske u 2. kolu Lige nacija u Osijeku, Luka Modrić (39), otkrio je razmišljanja nakon pobjede (1:0).

Jedini gol na utakmici postigao je kapetan Luka Modrić koji je dan uoči svog 39. rođendana sjajno izveo slobodni udarac te iskosa s lijeve strane sa 18 metara pogodio sam gornji kut nemoćnog Lukaša Skorupskog.

“Definitivno važna tri boda. Morali smo pobijediti zbog samopouzdanja. Bili smo četiri utakmice bez pobjede i ovo je bilo jako važno. Moramo biti zadovoljni. Sretan sam da sam nakon dugo vremena zabio nakon dugo vremena iz slobodnjaka. Bio je i onaj protiv Slovačke, ali tada je bilo puno sreće. Naravno da sam sretan sam zbog gola, ali još više zbog pobjede”, rekao je strijelac Modrić za Novu TV koji se izjednačio sa Sergiom Ramosom sa 180 nastupa za reprezentaciju.

“Ponosan sam i sretan što sam došao do te brojke. Nisam mogao ni sanjati da ću toliko dugo igrati. Prvi nastup je bio san, a ovo sad… Sretan sam što sam i dalje tu da pomognem ekipi da dođe do novih pobjeda. U mojim godinama je bilo što teško prognozirati. Sa mnom se nikad ne zna. Idemo utakmicu po utakmicu. Kad ne bude više žara u meni, neće mi nitko trebati to reći. Sam ću otići. A do tada, i dalje sam tu.”

Za rođendan koji mu je 9. rujna poželio si je zdravlja, a “ostalo će si sam omogućiti.”