Vatreni protiv Engleza ipak pred gledateljima, Furija stiže na Poljud?

Podijeli :

Ante Cizmic CROPIX via Guliver Images

Hrvatska nogometna reprezentacija nedavno je saznala protivnike u novom izdanju Lige nacija. Vatreni će igrati protiv Španjolske, Engleske i Češke.

Utakmica protiv Engleske trebala se igrati bez navijača na domaćem terenu, no moglo bi doći do preokreta. Prema pisanju Sportskih novosti, UEFA navodno razmatra opciju da stadion popuni s djecom do 16 godina.

Susret je na rasporedu 3. listopada, a ta utakmica trebala bi se odigrati u Rijeci. Službena informacija još se čeka. Prvo gostovanje je u Češkoj 26. rujna, a potom je utakmica vani i sa Španjolskom 29. rujna.

Novi domaći ispit nakon Engleza Vatreni će imati protiv Španjolske, a taj susret mogao bi dobiti splitski Poljud.

U svakom slučaju, vjerujemo da će i HNS izaći brzo s novim informacijama…