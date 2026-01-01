Modrić još jednom pokazao skromnost i novogodišnjom čestitkom oduševio navijače

Nogomet 1. sij 202614:27 0 komentara
Marco Canoniero via Guliver Images

Iako su mnogi nogometaši kratku zimsku pauzu iskoristili za egzotična putovanja, Luka Modrić je pokazao kako dočekuje novu godinu i oduševio navijače skromnošću.

Za razliku od mnogih drugih koji su se pohvalili čestitkama s dalekih destinacija, Modrić je objavio fotografiju svoje djece kojom je poželio sretnu 2026. godinu.

Screenshot Instagram

Kapetan Vatrenih ima 40 godina, no i dalje pokazuje sjajne nastupe u dresu Milana gdje je stigao nakon 13 godina u Real Madridu. Za Rossonere je odigrao 18 utakmica uz jedan pogodak i dodao dvije asistencije.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet