Modrić bi mogao ostati u Milanu? ‘Ovaj sastanak je ključan’

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Boris Kovacev/CROPIX via Guliver

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić još uvijek nije donio konačnu odluku o svojoj klupskoj budućnosti, a talijanski mediji prenose kako legendarni veznjak drži vrata otvorenima za ostanak na San Siru.

Kako ekskluzivno javlja ugledna Gazzetta dello Sport, Modrić planira obaviti ključan sastanak s novim trenerom Milana, Rúbenom Amorimom, u nadolazećim tjednima.

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Taj bi razgovor i predstavljanje taktičke vizije novog stratega mogli biti presudni u uvjeravanju hrvatskog maestra da produži svoj boravak u redovima talijanskog giganta.

Modrić je trenutno u potpunosti usredotočen na nastup s Vatrenima na Svjetskom prvenstvu, posebno nakon teškog uvodnog poraza od Engleske, te je jasno dao do znanja da klupsku budućnost neće rješavati sve dok turnir u Sjevernoj Americi ne završi.

Četrdesetogodišnji veznjak, koji će u rujnu proslaviti četrdeset i prvi rođendan, prošle je sezone upisao čak 37 nastupa u Serie A za Rossonere, pridonijevši s dva pogotka i tri asistencije.

U trenutačnom ugovoru Modrić ima opciju obostranog produženja na još jednu godinu koja bi mu donijela 3.5 milijuna eura neto zarade po sezoni.

Iako Milan u novoj sezoni neće igrati u Ligi prvaka, dva ključna faktora mogla bi prevagnuti u korist talijanskog kluba. Prvi je obiteljski aspekt jer su Modrić i njegova obitelj iznimno sretni i u potpunosti skrašeni u Milanu, što je osobna dimenzija koja se ne smije podcijeniti u završnom poglavlju njegove igračke karijere.

Drugi je faktor Amorimova vizija pažljivo dozirane i selektivne upotrebe Modrića na terenu, budući da je novi trener svjestan kako igranje dvije utakmice tjedno u Serie A i Europskoj ligi više nije realno očekivanje.

S druge strane, privlačne alternative i dalje su na stolu ako razgovori s Milanom ne urode plodom. Ranije su Talijani pisali o mogućnosti nostalgičnog povratka u Dinamo, s napomenom da su znatno veće šanse da preuzme neku od funkcija u Real Madridu.

Ipak, kako prenosi CalcioMercato, posljednja riječ o Modrićevoj sudbini u Milanu još uvijek nije izrečena i navijači s nestrpljenjem očekuju rasplet nakon završetka Mundijala.