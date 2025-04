‘Modri’ aktivirali klauzulu i prihvatili gubitak od preko pola milijuna eura, postoji jedan veliki problem

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je aktivirao otkupnu klauzulu od milijun eura za Marka Soldu (21), objavio je Glas Slavonije. Soldo je u ljeto 2024. godine otišao na posudbu u Osijek s obaveznim otkupom za 400 tisuća eura. Iako Osijek ima slabu sezonu, Soldo je u odličnoj formi te je u 34 nastupa postigao sedam golova i namjestio četiri.

Zagrebački klub je u ugovor s Osijekom ugradio tzv. buy back klauzulu, koju je mogao aktivirati do 31. ožujka i koja omogućava Soldin povratak za milijun eura. No, to ne znači da će se Soldo sigurno vratiti u Dinamo.

Glas Slavonije piše da Osijek navodno može prodati Soldu za iznos veći od milijun eura ako se takva ponuda pojavi. Ovdje dolazimo do problema jer bi Dinamo u tom slučaju morao dati identičnu ponudu kako bi vratio hrvatskog U-21 reprezentativca. Nogometaš će i sam, u slučaju dolaska ponude, navesti što želi, stoga će biti potrebno pričekati ljetni prijelazni rok kako bi se doznalo što će se dogoditi.

Vladimir Čohar, član Uprave i direktor Osijeka, potvrdio je da je Dinamo aktivirao otkupnu klauzulu za Soldu.

“Kao što je od ranije poznato, Dinamo je imao mogućnost aktiviranja otkupne klauzule za Marka Soldu do 31. ožujka. Mogu potvrditi kako je Dinamo iskoristio to svoje pravo koje je po ugovoru imao, pa sad slijede daljnji razgovori. U ovom trenutku ne bih špekulirao hoće li do realizacije posla i doći. Sezona ulazi u samu završnicu, pa smatram kako sada nije pravo vrijeme za razgovore o eventualnim budućim transferima,” rekao je Čohar, prenosi Glas Slavonije.

Škotski mediji su u prosincu 2024. spominjali da Glasgow Rangers žele dovesti Soldu, navodeći iznos od tri milijuna eura. Prema Transfermarktu, Soldo vrijedi 1.5 milijuna eura.

Soldo je 2020. godine došao u Dinamo iz Širokog Brijega. Također je nastupao za Šibenik i Goricu, a ukupno je sakupio 75 nastupa, osam golova i šest asistencija u SuperSport HNL-u. Ima deset nastupa za hrvatsku U-21 reprezentaciju.