Mlakar: Događalo nam se da padnemo u zadnjih par utakmica, ali sad smo iskusniji

Podijeli :

Robert Matić/Hajduk.hr

U susretu 25. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Hajduk je na Poljudu pobijedio Goricu sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice.

Golove za pobjedu domaćina postigli su Jan Mlakar (22) i Ivan Banić (68-ag), dok je strijelac za goste bio Martin Šlogar (90+2).

Na susret se osvrnuo Jan Mlakar, koji je danas zabio prvijenac nakon povratka u splitski klub.

“Iznimno teška utakmica, pogotovo prvo poluvrijeme, bili smo nekako daleko od njihovih igrača. Dobili smo, prvi smo i idemo dalje. Sretan sam zbog gola, ali više mi znače ova tri boda. Znamo u kakvoj smo situaciji, koliko je još do kraja i svaka je pobjeda bitna. Znači mi pogodak jer iza mene je jedan period u Italiji, gdje nisam dosta igrao, ali bio sam uvijek miran i vjerovao u sebe. Nisam tražio gol, jer kad tražite previše, onda to ne dolazi”, rekao je pa nastavio:

“Radim svaki trening na maksimumu, a trener jer taj koji odlučuje hoće li mi dati minute. Sretan sam što sam mogao pomoći ekipi”.

Objasnio je i što Hajduk čeka u nastavku:

“Teško je to objasniti, ali već se događalo da padnemo u zadnjih nekoliko utakmica, možda je to od želje. Mislim da smo sada iskusni i da se to neće ponoviti. Idemo iz utakmice u utakmicu. No, ne smijemo se bojati i moramo igrati opušteno, jer smo tada najbolji. Svaka je utakmica je bitna, iako to zvuči kao klišej. Možda su lakše i ove jače utakmice, ali sve su bitne. Vidimo da je prvenstvo izjednačeno i da jače ekipe gube bodove protiv slabijih, na papiru” te dodao:

“Pokazali smo da možemo, inače ne bi bili na toj poziciji. Stojimo jedan uz drugoga, a to nam je najveća snaga”