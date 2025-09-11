Mladi slovenski talent bio najavljen u Ljubljani, iznenadio sve i stigao u Lokomotivu

Podijeli :

NK Lokomotiva

Slovenske Domžale objavile su da je raskinut ugovor s 21-godišnjim veznjakom Marcelom Lorberom te je javnost odmah obaviještena da prelazi u ljubljanski Bravo, drugog slovenskog prvoligaša.

Lorber je ipak iznenadio sve i potpisao za zagrebačku Lokomotivu.

“Jako sam sretan što sam došao u Lokomotivu. Veselim se novom izazovu, vjerujem da ću napredovati i pomoći momčadi u ostvarenju ciljeva”, rekao je po dolasku na Kajzericu gdje je predstavljen u momčadi Nikice Jelavića.

Prošle je sezone skupio 33 nastupa i postigao dva pogotka za Domžale, a nastupao je i za mlade reprezentacije Slovenije.