Mladi hrvatski reprezentativac briljira u Engleskoj, sada je zabio hat-trick

Podijeli :

xZacharyxLockex via Guliver

U ogledu pretposljednjeg, 45. kola engleskog Championshipa, tamošnje druge lige, nogometaši Portsmoutha su u gostima svladali Stoke s 3-1.

Igrač utakmice bio je 21-godišnji Adrian Segečić, hrvatski nogometaš australskih korijena, koji je ne tako davno odlučio igrati za Hrvatsku te je i debitirao u U21 reprezentaciji.

Jakirović i šestu utakmicu u nizu ostao bez pobjede: San o Premier ligi izmiče iz ruku

Segečić je postigao sva tri pogotka za Portsmouth, a prvi je pogodak zabio u 32. minuti. Domaći Stoke je izjednačio početkom drugog dijela, Cisse je u 48. minuti bio strijelac za 1-1, a onda je sve na sebe preuzeo mladi hrvatski nogometaš.

Pogađao je Segečić u 67. i 82. minuti za konačnih 3-1 svoje momčadi. Došao je time Segečić do okruglih deset prvenstvenih pogodaka ove sezone, a njegova se momčad nalazi na 18. mjestu ljestvice. Kolo ranije je Portsmouth osigurao i iduće sezone nastup u Championshipu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.