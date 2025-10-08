Mlada europska reprezentacija upisala visoku pobjedu i ispisala povijest nogometa

Podijeli :

Češka reprezentacija do 17 godina ostvarila je impresivan povijesni rezultat na otvaranju kvalifikacija za Europsko prvenstvo. U dvoboju protiv Gibraltara, mladi Česi su slavili s uvjerljivih 13:0, pri čemu su u prvom poluvremenu postigli čak deset pogodaka, što ih je upisalo u povijest europskog nogometa.

Već u prvoj minuti otvorili su rezultat, a do 22. minute na semaforu je već stajalo 6:0. Do kraja prvog dijela zabili su još četiri gola, čime su postali prva reprezentacija u povijesti UEFA-inih kvalifikacija – bez obzira na dobnu kategoriju – koja je u jednom poluvremenu postigla dvoznamenkasti broj pogodaka.

Pobjedom 13:0 Češka je izjednačila rekord najveće pobjede u povijesti europskih kvalifikacija, koji je do sada držala Njemačka, također sa slavljeom 13:0 protiv San Marina u kvalifikacijama za EURO 2008.

Češka se nalazi u skupini s Mađarskom, Sjevernom Makedonijom i Gibraltarom, a ovako dominantan start jasno je postavio Čehe kao glavne favorite za plasman u sljedeću fazu natjecanja.