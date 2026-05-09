Mlačić odigrao 55 minuta u pobjedi Udinesea

Podijeli :

xAlessioxMarini IPAxSportx via Guliver Image

U 36. kolu talijanske Serie A Udinese je s 2:0 na gostovanju pobijedio Cagliari, a nakon dugo vremena u postavi Udinesea bio je mladi hrvatski stoper Branimir Mlačić.

Donedavni član splitskog Hajduka krenuo je od prve minute prvi put od utakmice s Atalantom sedmog ožujka. Tada je zamijenjen na poluvremenu zbog žutog kartona, a ovaj put ga je Kosta Runjaić iz igre izvukao u 55. minuti.

Mlačiću je ovo bio šesti nastup za Udinese, a kako je talijanski klub osigurao ostanak u ligi, u sljedeća dva kola mogao bi dobiti nešto veću minutažu.

Golove za Udinese u pobjedi zabili su Adam Buksa i Idrissa Gueye.