Mišković komentirao ima li što novog oko Fruka: ‘Kad budemo imali nešto konkretno…’

Podijeli :

HNK Rijeka

Prvi čovjek Rijeke Damir Mišković otkrio je što je s transferom najboljeg igrača HNL-a.

Mišković je gostovao u emisiji Pod stijenama Kantride te komentirao ima li što novog oko Tonija Fruka.

POVEZANO Grci: PAO će ponuditi znatno manje za Fruka, u borbu se uključio još jedan klub

“Što se tiče prodaje, kad dođe dobra ponuda za klub, za igrače i kad su svi zadovoljni, onda ide prodaja. Hoće li se desiti nešto ove zime ili će se pričekati ljeto, ne ovisi o meni, nego o tržištu i to je tako. Jednostavno igrači su tu da dođu, da otiđu i da dođu novi, da ih trener pripremi za nove sezone. Kada budemo imali konkretne pisane namjere od bilo kog kluba za transfer, informirat ćemo javnost. Sada stojimo na status quo, puno se priča, a malo se piše”, rekao je Mišković.

Dotaknuo se i ideje natkrivanja tribina na Rujevica. Potvrdio je da o toj temi zasad nije vodio razgovore s predstavnicima Primorsko-goranske županije vezano uz financiranje. Plan je jasan kad je riječ o travnjaku.

“U programu je u šestom mjesecu, kada reprezentacija odigra prijateljsku utakmicu s Belgijom, već drugi dan se ide u dizanje ovog travnjaka i posavljanje novog. To je već sve dogovoreno.”