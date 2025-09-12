Milijun i pol prijava za ulaznice za SP, za kupovinu treba imati sreće

Iako do početka SP 2026. ima još devet mjeseci, nogometni navijači širom svijeta već su u niskom startu, što se vidi po prijavama za prvu fazu prodaje ulaznica. U prva 24 sata stiglo je milijun i pol prijava iz cijelog svijeta, objavila je FIFA.
Najviše prijava stiglo je iz SAD-a, Meksika i Kanade, a slijede Argentina, Kolumbija, Brazil, Engleska, Španjolska, Portugal i Njemačka.
Tko će dobiti priliku da kupi ulaznicu bit će odlučeno ždrijebom, a do 19. rujna primaju se prijave za prvu fazu prodaje ulaznice. Sve prijave imaju jednake šanse da budu izvučene u ždrijebu, bez obzira na to kada su poslane. Jesu li imali sreće na ždrijebu navijači će saznati 29. rujna i do 1. listopada će moći obaviti kupnju ulaznica.
Utakmice SP 2026. igrat će se u 11 američkih gradova, dva kanadska (Toronto, Vancouver) i tri meksička (Mexico City, Guadalajara, Monterrey). Također, povećan je broj sudionika svjetskog prvenstva, sa 32 na 48 reprezentacija.
Početkom listopada startat će druga faza prodaje ulaznica za SP 2026.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!