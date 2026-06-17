Messijeve suze obišle su svijet: ‘Zašto sam plakao? Nema veze s nogometom’

Podijeli :

Photo by walid ibrahim JNA Press via Nexpher Images via Guliver

Reprezentacija Argentine započela je obranu naslova na Svjetskom prvenstvu 2026. uvjerljivom pobjedom nad Alžirom od 3:0 na stadionu u Kansas Cityju. Utakmicu je ponovno obilježio čudesni Lionel Messi, koji je postigao hat-trick i izjednačio povijesni golgeterski rekord Miroslava Klosea od 16 golova na svjetskim smotrama.

Ipak, ono o čemu svi pričaju nakon utakmice su suze kapetana Argentine nakon prvog pogotka, koje su zabrinule navijače diljem svijeta. O tome je govorio i 38-godišnji čarobnjak koji je ubrzo nakon susreta otklonio sumnje i objasnio da emocije nemaju veze s nogometnim uspjesima ili činjenicom da je postao prvi igrač u povijesti koji je zaigrao na čak šest Svjetskih prvenstava.

SKener: Domaći mediji previše podcjenjuju Englesku – To je ekipa stvorena za SP VIDEO / Messi kao u najboljim danima: Pogledajte hat-trick Alžiru Nezaustavljivi Messi hat-trickom uništio Alžir i dostigao rekordera

“Zašto sam plakao? Bilo je to nešto potpuno nepovezano s nogometom. Prošao sam kroz neke vrlo teške dane u posljednje vrijeme, ali zahvalan sam cijeloj delegaciji i svojim suigračima jer su uvijek bili uz mene. Dali su mi ogromnu snagu da prebrodim ovo razdoblje”, rekao je Messi.

Izbornik Argentine, Lionel Scaloni, nakon utakmice je ponovno morao tražiti nove superlative za svog kapetana, poručivši da cijeli svijet mora uživati u svakom trenutku dok je Messi još aktivan na terenu.

“Nemam riječi za Lea. Što uopće mogu reći? Nevjerojatan je. Nije stvar u tome jesmo li zamišljali ovakav start, on ovo radi već 20 godina. Ljudi koji gledaju nogomet žele vidjeti njega, to nije slučaj samo s Argentincima. Izvan samog rezultata, moramo uživati u njemu. Ono što on prenosi svijetu je nevjerojatno. Dokle god Leo to želi, bit će najbolji. Uzbudljivo ga je gledati za bilo koga tko voli nogomet. To je nešto što je teško objasniti.”

Scaloni je također pohvalio taktičku disciplinu momčadi koja je ponovno kreirana tako da rastereti veterana u obrambenim zadaćama i očuva mu energiju za završnu trećinu terena, ali je poslao i jasnu poruku upozorenja uoči nastavka turnira:

“Nećemo se opustiti. Ovo nas samo jača jer znamo da ako radimo stvari kako treba i budemo na ovoj razini, svima će biti jako teško pobijediti nas.”

Uz hat-trick i izjednačavanje Kloseovog golgeterskog rekorda, Messi je ovom pobjedom stigao do još jednog povijesnog postignuća – upisao je svoju 17. pobjedu na Svjetskim prvenstvima, čime se na vrhu vječne liste također izjednačio s legendarnim njemačkim napadačem.

Messi je teren napustio u 80. minuti uz ovacije prepunog stadiona, a misli Gaučosa sada se okreću idućim ispitima u skupini, gdje ih čeka borba za prolazak u nokaut fazu i lov na povijesnu obranu naslova.