Messi i društvo pronašli Pickfordovu bocu s uputama za penale: Evo što je na njoj pisalo

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AP Photo/Jacob Kupferman via Guliver

Iako engleski vratar nije imao priliku iskoristiti bocu s uputama, ona je postala dio viralnog hita.

Argentina je izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva nakon spektakularnog preokreta protiv Engleske. U polufinalu odigranom u Atlanti slavila je 2:1, iako je do 86. minute bila u zaostatku.

Englesku je u vodstvo doveo Anthony Gordon u 55. minuti, no završnica je u potpunosti pripala Argentincima. Enzo Fernández izjednačio je u 86. minuti, a Lautaro Martínez u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio je za veliko slavlje Gauchosa. Obje asistencije upisao je Lionel Messi.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka, dok je trajalo slavlje argentinskih nogometaša, dogodila se zanimljiva scena koju su zabilježile kamere. Nico González pronašao je bocu engleskog vratara Jordana Pickforda na kojoj je bio zalijepljen podsjetnik s uputama za obranu jedanaesteraca.

González je potom bocu pokazao Messiju, čija je reakcija ubrzo postala viralna na društvenim mrežama. Argentinski kapetan s iznenađenjem je pogledao bocu i upute engleskog vratara, a snimka se velikom brzinom proširila internetom.

Na papiriću su bili navedeni argentinski izvođači jedanaesteraca uz kratke napomene o tome u koju stranu najčešće pucaju. Ipak, Pickford na kraju te upute nije mogao iskoristiti jer utakmica nije otišla do raspucavanja jedanaesteraca.

Priču je dodatno začinio kondicijski trener argentinske reprezentacije Luis Martín, koji je na Instagramu objavio fotografiju Pickfordove boce i otkrio sadržaj uputa uz kratku poruku upućenu Englezima: “Šteta, mi smo imali druge planove.”

Argentina će u nedjelju od 21 sat po hrvatskom vremenu protiv Španjolske loviti drugi uzastopni, odnosno ukupno četvrti naslov svjetskog prvaka. Dan ranije Francuska i Engleska igrat će utakmicu za treće mjesto.