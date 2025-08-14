Šok iz vedra neba: Argentinac koji je zabio rabonom završio igračku karijeru

Podijeli :

xGonzalesxPhoto AndresxGongorax via Guliver

Erik Lamela, bivši igrač Tottenhama, Seville i Rome, u 33. godini završio je igračku karijeru, objavio je novinar Cesar Luis Merlo. Argentinac će se odmah priključiti stručnom stožeru Matíasa Almeide u Sevilli kao pomoćni trener.

Lamela je karijeru započeo u River Plateu, a 2011. prešao je u Romu za 17 milijuna eura. Dvije godine kasnije Tottenham ga je doveo za 30 milijuna eura, gdje je proveo osam sezona i odigrao 257 utakmica, uz 37 golova i 46 asistencija. Kasnije je kratko igrao za Sevillu i AEK iz Atene, a s grčkim klubom mu je danas istekao ugovor.

Najveći individualni uspjeh postigao je 2021. kada je osvojio FIFA-inu nagradu Puškaš za najljepši gol, koji je zabio Arsenalu. Iako je imao zapaženu karijeru u Europi, nikada nije nastupio za seniorsku reprezentaciju Argentine.