Izbornik Srbije: Moramo slijediti put kojim je Hrvatska krenula

Novi izbornik Srbije Veljko Paunović, koji je prošle jeseni preuzeo reprezentaciju od Dragana Stojkovića Piksija, u razgovoru za Marcu istaknuo je hrvatski nogomet kao primjer uspješnog uključivanja igrača iz dijaspore. Uoči prijateljske utakmice sa Španjolskom objasnio je što Srbija može naučiti iz tog modela.
Paunović naglašava da je snaga Hrvatske u pravovremenom prepoznavanju talenata iz inozemstva.
“Mora se priznati da je Hrvatska odradila jako dobar posao. Generacija koju je imala u posljednjih deset ili čak petnaest godina ima mnogo igrača koji su stasali u dijaspori, u zemljama s puno hrvatskih imigranata, što ima i Srbija.
Oni su te igrače uhvatili na vrijeme. Donijeli su drugačiji mentalitet, elitnu europsku pripremu i trening, a to im je, uz talent koji su nastavili otkrivati i stvarati u vlastitoj zemlji, pomoglo da stvore vrlo jaku generaciju”, rekao je Paunović.
Dodao je kako Srbija sada pokušava ispraviti vlastite propuste.
“S druge strane, mi taj posao nismo dobro odradili i sada ga razvijamo, pokušavajući ne kopirati, već učiti iz svojih pogrešaka.
Vrlo smo slični narodi, dijelimo kulturu i jezik i moramo učiniti puno više kako bismo dosegli tu razinu. Trebamo slijediti put kojim je Hrvatska krenula, ali i donijeti vlastitu autentičnost, kako s igračima razvijenim kod kuće, tako i s onima koje imamo u dijaspori”, zaključio je.
Podsjetimo, Srbija se nije plasirala na Svjetsko prvenstvo koje se ove godine igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi, pa će u nadolazećem razdoblju igrati prijateljske utakmice protiv Španjolske (27. ožujka) i Saudijske Arabije (31. ožujka).
