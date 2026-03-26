Procurio sastav Vatrenih?! Dalić računa na ovih 11 protiv Kolumbije

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Hrvatska će noćas od 00:30 u Orlandu odigrati prijateljski susret protiv Kolumbije. Izbornik Zlatko Dalić najavio je da će ponovno testirati sustav 3-5-2, od kojeg je ranije odustao.

Potvrdio je i da u toj utakmici želi isprobati još nekoliko novih taktičkih rješenja u igri Vatrenih.

“Moram priznati da prije nisam bio oduševljen s tom postavkom, ali sada imamo takav profil. Luka Vušković igra sjajno u klubu na toj poziciji te će on igrati kao centralni u obrani, Erlić desno, a Pongračić lijevo. Tri stopera koji u klubu igraju dobro, u pravoj su formi. Dat ćemo njima šansu da odigraju tu utakmicu. Na bokovima ćemo pokušati s dva ofenzivna beka jer nemamo sad rješenje za lijevog beka ako bismo obranu igrali s četvoricom”, najavio je Dalić pa nastavio:

“Bokovi? Podijelit ćemo minutažu. Tu su Stanišić i Perišić, te Marco Pašalić, Jakić i Smolčić, pa ćemo dati što više minuta svima. Ne možemo dopustiti da Stanišić igra dvije utakmice lijevog beka. Ovdje su 23 igrača u polju pa ćemo pokušati dati šansu da igraju svi.”

Obzirom na izbornikove izjave, Hrvatska će noćas na teren u ovom sastavu:

Livaković – Erlić, Vušković, Pongračić – Perišić, P. Sučić, Modrić, Stanišić – Baturina, Mario Pašalić – Budimir

