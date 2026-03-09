Ancelotti uvrstio Neymara na pretpoziv brazilske reprezentacije

Podijeli :

xPeterxDexVoechtx 10724929-164 via Guliver Image

U ponedjeljak popodne stigla je vijest koju je cijeli brazilski nogometni svijet očekivao, a to je preliminarni popis Carla Ancelottija za brazilsku nogometnu reprezentaciju.

Kako prenose brazilski novinari, ali i Fabrizio Romano, talijanski trener je na svoj popis uvrstio Neymara, jednog od najboljih brazilskih nogometaša svih vremena koji se posljednjih godina mučio s ozljedama.

Ipak, Neymar, bivši član Barcelone, PSG-a, Al Hilala te aktivni član brazilskog Santosa, napokon je spreman te je motiviran u naumu da izbori svoje mjesto među 26 igrača koji će otići u Sjevernu Ameriku na Svjetsko prvenstvo.

Lani je praktički samostalno ostavio Santos u brazilskoj Serie A, a sada se nakon operacije vratio u formu te kuca na vrata reprezentacije. Kako prenosi Lucas Musetti, konačna odluka o Neymarovom pozivanju za oglede s Francuskom i Hrvatskom bit će donesena u sljedećim danima.

Neymar je inače svoju posljednju utakmicu za Selecao odigrao 18. listopada 2023. godine protiv Urugvaja u kvalifikacijama baš za ovo Svjetsko prvenstvo.