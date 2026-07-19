Mbappe postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, Messi ga u velikom finalu može prestići

Kylian Mbappe ispisao je povijest svjetskih prvenstava postavši najbolji strijelac svih vremena.
Francuski napadač zabio je dva gola u porazu od Engleske (6:4) u susretu za treće mjesto te stigao do ukupno 22 pogotka na Mundijalima. Time je preskočio Lionela Messija, koji je ostao na 21, iako Argentinac još ima priliku povećati svoj učinak u finalu protiv Španjolske.
Mbappe je rekord srušio sa samo 27 godina. Nakon četiri gola u Rusiji 2018. i osam u Kataru 2022., na ovom je prvenstvu zabio čak deset puta. Ujedno je postao prvi igrač nakon Gerda Müllera 1970. godine s dvoznamenkastim brojem pogodaka na jednom Svjetskom prvenstvu.
U istoj utakmici povijest je ispisao i Michael Olise. Francuski krilni napadač dvjema asistencijama za Mbappeove golove stigao je do ukupno sedam asistencija na turniru, čime je nadmašio rekord Peléa, koji je na Svjetskom prvenstvu 1970. upisao šest asistencija.
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