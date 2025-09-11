Mbappe bez dlake na jeziku: ‘Ne bih želio da mi djeca uđu u svijet nogometa’

Podijeli :

Markus Fischer via Guliver

Zvijezda Real Madrida i francuske reprezentacije Kylian Mbappe otvoreno je govorio o nogometu u intervjuu za francuske novine L'Equipe. Rekao je duhovitim i gotovo previše iskrenim tonom da želi da njegova djeca izbjegavaju profesionalni nogomet. Mbappe još nema djece.

Pitanja i odgovori novinara nisu bili klasični. Dvadesetšestogodišnji francuski napadač ironično je opisao da profesionalni sport zahtijeva puno odricanja i da nije sve tako glamurozno kao što se čini.

„Nikada ne bih savjetovao svojoj djeci da se uključe u svijet nogometa“, sažima njegov intervju za novine L’Equipe njemačka novinska agencija dpa.

Na pitanje može li zamisliti da njegova djeca mrze nogomet, odgovorio je uz smijeh: „Nadam se. Ali mislim da lopta nikada neće biti daleko, nažalost.“

U intervjuu je igrač Real Madrida opisao i nedostatke profesionalnog nogometa kako ih on vidi: „Volim reći da ljudi koji idu na stadion imaju sreće što vide samo predstavu i ne znaju što se događa iza kulisa. Iskreno, svijet nogometa bez strasti prema ovom sportu bio bi mi odavno dosadan.“

Slava i novac također donose mnogo problema, objasnio je Mbappe.

Rekao je da uvijek hoda po „tankoj liniji između paranoje i budnosti“, ali odbija dopustiti da mu to oduzme uživanje u životu izvan sporta.

„Fatalist sam, tvrdokorni sam kada je u pitanju svijet nogometa, ali ne i kada je u pitanju život. Život je lijep.“