Manchester City izborio polufinale EFL Cupa: Gvardiol igrao u drugom poluvremenu

(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Manchester City je u srijedu navečer igrao četvrtfinalni susret EFL Cupa. Na Etihadu su ugostili londonski Brentford koji su porazili s 2:0.

Gosti iz Londona držali su se do 32. minute, a tada je Građane u vodstvo doveo Rayan Cherki. Ono što vrijedi izdvojiti prije tog gola je ozljeda mladog Norvežanina Oscara Bobba kojega je zamijenio Phil Foden.

U drugom dijelu je od 65. minute na teren stupio Joško Gvardiol, a samo dvije minute nakon njegovog ulaska u igru Savinho je pogodio za 2:0. Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata i Manchester City je s 2:0 izborio polufinale EFL Cupa. Oni su drugi klub koji je to učinio ove godine. Prvi je to napravio Chelsea pobjedom od 3:1 na gostovanju kod Cardiffa. Od 21:30 počela je i treća četvrtfinalna utakmica između Newcastle i Fulhama gdje je nakon prvog dijela rezultat bio 1:1.

Posljednje četvrtfinale igrat će Arsenal i Crystal Palace, a oni će zbog europskih obaveza Orlova zaigrati 23. prosinca na Emiratesu. Naime, Palace u četvrtak ima europski okršaj s finskim KuPS-om iz Kuopija. Posljednja je to utakmica Konferencijske lige u ligaškoj fazi. Orlovi se bore za ulazak u TOP 8 (trenutačno su deveti) dok se Finci bore za plasman u doigravanje. Oni su trenutačno 25., prvi ispod crte, a 24. Lincoln iz Gibraltara im bježi jedan bod.