Maguire ostaje u Unitedu još godinu dana

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Stoper engleske nogometne reprezentacije, 33-godišnji Harry Maguire produžio je ugovor s Manchester Unitedom do ljeta 2027. godine s mogućnosti produženja suradnje na još jednu sezonu.

Maguire je na Old Trafford stigao iz Leicester Cityja 2019. godine za tada rekordnu odštetu za nekog obrambenog igrača od 80 milijuna funti. U dresu “crvenih vragova” dosada je odigrao 266 utakmica te je osvojio po jedan FA Kup i Liga kup.

Dolaskom aktualnog vršitelja dužnosti menadžera kluba Michaela Carricka vratio se u početni sastav nakon teškog perioda pod bivšim menadžerima kada je izgubio status startera i kapetana.

“Predstavljati Manchester United ultimativna je čast. Oduševljen sam što ću nastaviti svoje putovanje u ovom nevjerojatnom klubu pred posebnim navijačima kako bismo stvorili još velikih trenutaka”, poručio je Maguire.