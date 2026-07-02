Lukaku nakon velikog preokreta Belgije: ‘Stvarno mi je dosta više ovakvih utakmica’

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xNicoxVereeckenx via Guliver

Izjave nakon utakmice šesnaestine finala na Svjetskom prvenstvu u kojoj su nogometaši Belgije, nakon produžetka, pobijedili Senegal s 3-2, 2-2 (0-1).

Rudi Garcia, izbornik Belgije:

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“U nogometu je sve moguće dok god imate vjeru. Snaga naše momčadi je i u igračima koji su na klupi i čekaju svoju šansu. Uspjeh nikada ne donosi samo jedanaest igrača koji kreću u dvoboj. Napravili smo određene prilagodbe tijekom utakmice. Prije toga smo ključna dodavanja obavljali s velike udaljenosti kada za to nije bilo potrebe. To smo riješili i stvari su se na terenu nakon toga poboljšale.”

Romelu Lukaku, strijelac prvog pogotka za Belgiju.

“Dali smo sve od sebe, a utakmica je bila jako intenzivna. Gubili smo s 0-2 i pokazali karakter. To je potrebno na turnirima kao što je Svjetsko prvenstvo. Bilo je strašno teško, a Senegal je jedna od najboljih momčadi na prvenstvu. Fizički, tehnički i taktički su odlični. Ovakve pobjede su iznimno važne da postanemo još bliskiji u momčadi, da dižemo samopouzdanje. Puno toga sam prošao u karijeri i stvarno mi je dosta više ovakvih dramatičnih utakmica.”

Pape Thiaw, izbornik Senegala:

“Bol je velika nakon ovakvog ispadanja. Moram čestitati svojoj momčadi jer je dala sve od sebe, ali nažalost nismo uspjeli zadržati prednost od dva pogotka. Čestitam Belgiji i moramo prihvatiti ovakav kraj koliko god je teško. To je nogomet.”