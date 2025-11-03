Luka Modrić i Real Madrid će zauvijek pamtiti današnji datum

Podijeli :

Defodi via Guliver

Luka Modrić na današnji je dan - 3. studenoga 2012. godine zabio svoj prvi gol u dresu Real Madrida.

Modrić je u Real stigao u kolovozu 2012. godine za 35 milijuna eura iz Tottenhama, a prvijenac je postigao u pobjedi 4:0 protiv Zaragoze.

Kapetan Vatrenih je u klubu proveo 13 godina te osvojio rekordnih 28 trofeja. Upisao je 597 nastupa, 43 gola i 95 asistencija i postao jedan od najboljih veznih igrača u povijesti Reala i nogometa.

Real je napustio ovog ljeta kada je postao član Milana.