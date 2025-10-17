Luka Dončić dobio značajnu ulogu od Fife: ‘Uzbuđen sam, nogomet je dio mog života’

Slovenski košarkaš dobio je novu ulogu, ovog puta u nogometu.
Luka Dončić imenovan je službenim ambasadorom zajednice za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, potvrdila je Fifa u četvrtak, piše Bleacher Report.
SP 2026. održat će se u 16 gradova domaćina diljem Sjedinjenih Država, Meksika i Kanade, a Los Angeles će biti jedan od njih.
“Svjetsko prvenstvo je najveći sportski događaj, tako da sam jako uzbuđen. Nogomet sam uvijek gledao, otkad sam bio dijete. Gledam ga i sada. To je dio mog života”, izjavio je Dončić u videu koji je objavila Fifa.
Dončić se tako pridružuje impresivnom popisu ambasadora, na kojem su već bivša zvijezda američke nogometne reprezentacije i LA Galaxyja Cobi Jones, legenda Lakersa Magic Johnson te glumica Eva Longoria. Ulogu službenog predsjednika zajednice preuzeo je slavni reper Snoop Dogg.
