Luis Suarez potpisao novi ugovor s Inter Miamijem

(AP Photo/Tanner Pearson) via Guliver Image

Legendarni urugvajski napadač Luis Suarez (38) produžio je ugovor s Interom iz Miamija na još jednu sezonu, objavio je prvak Major League Soccera (MLS).

“Njegovo veliko iskustvo i vodstvo bili su ključni za “povijesnu” sezonu Intera u kojoj smo osvojili nacionalno prvenstvo,” objavio je klub.

Suarez, koji će u siječnju napuniti 39 godina, stigao je na Floridu 2024. nakon impresivne karijere u Ajaxu, Barceloni, Liverpoolu i Atletico Madridu.

Urugvajski napadač je za Inter odigrao 87 utakmica u svim natjecanjima, postigavši 42 gola uz 30 asistencija.

Više golova od njega zabio je tek Lionel Messi, koji je u 88 nastupa zabio 77 golova.