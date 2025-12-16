Luis Enrique najbolji trener u 2025. godini!

Podijeli :

Ben Branco by Guliver

Trener Paris Saint-Germaina, aktualnog prvaka Europe i Francuske, Španjolac Luis Enrique, izabran je za najboljeg u muškoj konkurenciji.

Uz njega, kandidati su bili i Nijemac Hansi Flick (Barcelona) te Nizozemac Arne Slot (Liverpool).

Kad je riječ o najboljih 11 gdje su Dembele i Donnarumma, u najboljoj jedanaestorici našli su se još Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes i Vitinha.

Osim šestorice sadašnjih i bivših igrača PSG-a, u najboljoj momčadi su se našli još kapetan Liverpoola Virgil van Dijk, Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) te Barcelonin dvojac, Pedri i Lamine Yamal.

Ousmane Dembele je bio jedan od ključnih igrača u sjajnoj sezoni pariške momčadi, koja je uz sve pobrojane trofeje došla i do finala novoformiranog Svjetskog klupskog prvenstva, u kojem im je Chelsea oteo taj naslov. Osim toga, dinamični napadač je s francuskom reprezentacijom osvojio treće mjesto u Ligi nacija.

Dembele je u prošloj sezoni bio proglašen najboljim igračem Lige prvaka i francuskog prvenstva.