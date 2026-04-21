Lokomotiva slomila Slaven i primaknula se Rijeci na samo dva boda zaostatka

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Novo, 31. kolo SuperSport HNL-a, otvorili su Lokomotiva i Slaven Belupo na Maksimiru. U izjednačenoj utakmici na kraju je do pobjede od 2:1 došla "domaća" momčad.

Poveli su gosti u 32. minuti iz kaznenog udarca koji je preciznim i snažnim udarcem realizirao Ljuban Crepulja. Međutim, Slaven je prednost čuvao tek dvije minute jer je u 32. minuti Marko Pajač uputio savršeni ubačaj za Mirka Suška koji iz blizine pogađa za 1:1.

Taj rezultat stajao je na semaforu sve do 84. minute. U tom trenutku su Lokosi naplatili blagu dominaciju na terenu. S desne strane ubacio je Marko Vešović, a loptu u mrežu glavom je poslao Blaž Bošković.

Nakon toga je Lokomotiva sačuvala prednost te je s 2:1 došla do svog 40. boda u SHNL-u. Stigli su tako na samo dva boda zaostatka od Rijeke koja u srijedu ima teško gostovanje kod trećeplasiranog Varaždina.

Slaven je ostao na 37 bodova te su i oni u igri za prva četiri mjesta koja vode u europska natjecanja. Do kraja sezone ostalo je pet kola i još se štošta može promijeniti.