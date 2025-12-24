Livakovićev predsjednik uhićen zbog pozitivnog testa na kokain

Podijeli :

xSeskimPhotox Fener-ParisBasket_011025 40 via Guliver Image

Predsjednik turskog nogometnog kluba Fenerbahče, Sadettin Saran, priveden je na ispitivanje u istanbulsku policiju nakon što je bio pozitivan na testu na kokain. Prema dostupnim informacijama, Saran će noć provesti u središnjoj policijskoj postaji u Istanbulu, a tijekom jutra bit će izveden pred sud.

U policijskom priopćenju objavljenom na službenim stranicama istanbulske policije navodi se kako je, na temelju prikupljenih dokaza, u pritvor priveden Steven Sadettin Saran zbog sumnje na nabavu i konzumaciju opojnih droga te poticanje drugih osoba na njihovu uporabu. Inače, s Fenerbahčeom ugovor ima i hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, koji se trenutačno nalazi na posudbi u Gironi.

Kako piše turski dnevnik Cumhuriyet, Saran se nedavno vratio u Tursku nakon poslovnih obveza u inozemstvu, gdje je saznao da je protiv njega pokrenuta istraga povezanu s drogom. Nakon uzimanja uzorka kose, testiranje je pokazalo prisutnost kokaina. Saran odbacuje optužbe, tvrdi da je nevin te najavljuje dodatno testiranje u neovisnom laboratoriju, kao i pravnu borbu pred sudom.

Tursko-američki poduzetnik izabran je za 34. predsjednika Fenerbahčea u rujnu ove godine. Rođen je 1964. u Denveru u Sjedinjenim Američkim Državama, a nakon završetka studija osnovao je Saran Holding.

Njegova poslovna grupacija obuhvaća tvrtke iz sektora medija, digitalnih platformi, turizma, zračnog prometa i kladioničarskog biznisa. Uz predsjedničku funkciju u Fenerbahčeu, Saran posjeduje i udjele u njemačkom bundesligašu Borussiji Dortmund.