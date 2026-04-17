Livaja propušta sljedeću utakmicu Hajduka

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nogometaši Slaven Belupa i Hajduka odigrali utakmicu bez pobjednika u Koprivnici, a dvoboj 30. kola HNL-a je završio rezultatom 2-2.

Osim što nisu uspjeli do tri boda, Hajduk ima loše vijesti i zbog ozljede Filipa Krovinovića, ali i suspenzije Marka Livaje u sljedećoj utakmici.

Livaja je u Koprivnici dobio žuti karton u 46. minuti. To mu je već četvrti ove sezone, zbog čega mora odraditi suspenziju. Propustit će nadolazeći susret 31. kola SHNL-a, u kojem Hajduk na Poljudu igra protiv Osijeka.