Livaja još nije potpisao novi ugovor s Hajdukom: ‘Legitimno je razmišljati da odlazi’

Robert Matić / Hajduk.hr

Ne može naći zajednički jezik s Upravom za produljenje suradnje iza 2027. godine, do kad mu vrijedi trenutačni ugovor.

Kapetan i zvijezda Hajduka Marko Livaja još nije potpisao novi ugovor sa splitskim klubom. Nije se o istom izjasnio navodno čak tri mjeseca.

Livaja se muči s minutažom i konstantom kod trenera Gonzala Garcije koji u prvom planu trenutačno ima Michelea Šegu. Odigrao je Livaja 16 utakmica za Hajduk ove sezone, zabio četiri i asistirao za tri gola. Sveukupno je u sezoni u svim natjecanjima odigrao 1062 minute.

Hajduk mu je ponudio ugovor do 2028. godine, iako je 32-godišnji Livaja, tvrdi SN, očekivao produljenje za dvije godine.

“Livaja jednostavno nije sretan sa statusom i minutažom koju ima kod trenera Gonzala Garcije. I sigurno neće potpisati novi ugovor dok se taj status drastično ne popravi. Sad je već legitimno razmišljati o tome da bi na ljeto mogao otići s Poljuda. Proživio je u Hajduku nevjerojatnu važnost i još veću popularnost, ali u proteklih šest mjeseci suočio se i s drugom stranom medalje te mu nikad nije bilo teže”, piše urednik SN-a Robert Šola.