Liga prvaka: Tenzije u Madridu i sudar Hrvata za prolaz

HMBxMedia xMarcoxBader via Guliver

U srijedu se igraju preostale četiri utakmice međurunde u nogometnoj Ligi prvaka

Nakon svega što se događalo u prvoj utakmici dvoboj Reala i Benfice večeras privlači najveću pozornost. Ne možemo reći da je minimalna prednost dovoljna, ali kako god okrenemo, Real je bliže prolasku dalje, iako si je u Primeri dopustio luksuz poraza od Osasune uoči ovog susreta. Ako se vratimo u siječanj, sjećamo se kako je Benfica bila bolja i slavila 4:2, pa se i Portugalci nadaju da mogu preokrenuti tijek ovog dvomeča.

Juventus je doživio težak debakl u Istanbulu – još je i dobro prošao što nije primio koji pogodak više u porazu od Galatasaraya 2:5. Jako loša večer najtrofejnijeg talijanskog kluba posljedica je fantastične igre domaćina, ali i loših odluka klupskog vrha koje se sada vraćaju poput bumeranga, i to u najgorem mogućem trenutku. Stara dama mogla bi imati ozbiljan problem.

Monaco je, pak, zaprijetio prvorazrednim iznenađenjem. Prvaka Europe držao je pola sata na konopcima, ali nije izdržao do kraja. U prvom susretu doigravanja za osminu finala Lige prvaka poražen je 2:3 i propustio veliku priliku da u uzvratu lovi senzaciju. Aktualnog prvaka spasio je pričuvni igrač Désiré Doué, koji to svojim učinkom nimalo ne djeluje. Te tri utakmice počinju u 21 sat.

Od 18.45 Atalanta u Bergamu dočekuje Borussiju Dortmund u uzvratu nokaut-faze Lige prvaka. Nijemci brane 2:0 iz prve utakmice, ali posao još nije gotov jer je Atalanta na svom terenu izrazito neugodna. Momčad Nike Kovača dolazi puna samopouzdanja, dok će domaće, predvođene Marijom Pašalićem, tražiti povratak u igru.