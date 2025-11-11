Lewandowski će se umiroviti na kraju ove sezone?

Podijeli :

Bagu Blanco Pressinphoto via Guliver Images

Jedan od najboljih napadača 21. stoljeća suočava se s neočekivanim umirovljenjem, zbog informacija da Barcelona nije zainteresirana za produženje ugovora.

Iako ima 37 godina i suočava se s ozljedama i smanjenom minutažom, iskusni Robert Lewandowski je najbolji strijelac Katalonaca u ovogodišnjoj La Ligi s pet golova. Pozne nogometne godine ne sprječavaju ga da nastavi raditi ono što najbolje zna – nemilosrdno trese mreže.

Njegov trenutni ugovor s Barcelonom istječe sljedećeg ljeta, a u španjolskom velikanu sukobljavaju se dvije struje. Jedna želi sljedeće sezone u momčadi imati iskusnog golgetera koji bi pristao na smanjenu plaću, dok druga smatra da je imperativ osloboditi njegovo mjesto i dovesti nekoga puno mlađeg.

Bivši član Borussije Dortmund i Bayern Munchena u tom bi slučaju vrlo brzo pronašao i novog poslodavca, ali to ga ne zanima. On i supruga oduševljeni su životom u Barceloni, koju ne žele napustiti zbog financijski unosnije ponude s Bliskog istoka ili iz Sjedinjenih Država, doznaje lokalni Sport.

Iako sam Lewa ne bi imao ništa protiv da ostane na Camp Nou kao rezervni napadač, jasno je da odluka nije u njegovim rukama. Donijet će je čelnici kluba, što Lewandowskom ostavlja dvije mogućnosti – novi jednogodišnji ugovor ili umirovljenje.

Fenomenalni strijelac zauzima sedmo mjesto na vječnoj listi nogometnih strijelaca. Postigao je čak 683 gola, a više su zabili samo Josef Bican, Ferenc Puškaš, Romario, Pele, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo.