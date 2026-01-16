Lekin Brugge vodio 2:0 pa izgubio protiv 13. ekipe belgijske lige

Podijeli :

xDavidxCatryx 20251221DC2_2946 via Guliver Image

U 21. kolu belgijske Jupiler lige Club Brugge čiji je trener Ivan Leko ugostio je 13. momčad lige RAAL La Louviere. Dobro su domaći otvorili susret te su poveli s 2:0, no crveni karton njihovog stopera zakomplicirao je situaciju i gosti su do kraja susreta preokrenuli i slavili s 3:2.

U 23. minuti Brugge je poveo golom Romea Vermanta da bi šest minuta kasnije Hugo Vetlesen zabio za 2:0. Činilo se da će momčad Ivana Leke lagano odjuriti do pobjede, ali je u 39. minuti Joel Ordonez zaradio izravni crveni karton.

Prednost od dva gola razlike Club Brugge je držao sve do 61. minute kada je Ganac Jerry Afriyie zabio za 2:1. 20 minuta kasnije Sami Lahssaini pogodio je za 2:2, a potpuni preokret donio je Senegalac Pape Moussa Fall u 89. minuti. Tako je RAAL La Louviere došao do pobjede od 3:2.

Gosti su tako došli do 23. boda sezone te su i dalje na 13. mjestu, ali sada prijete momčadima od sedmog do 12. mjesta koja vode u doigravanje za Konferencijsku ligu. Što se tiče Lekinog Bruggea, oni su propustili preuzeti vodstvo u ligi te i dalje imaju jedan bod manje od vodećeg Royale Union Saint-Gilloisea.