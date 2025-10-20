Leao otkrio što mu je Modrić poručio na prvom treningu: ‘Zagrlio me i rekao da…’

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella foto via Guliver

U utakmici 7. kola talijanske Serie A nogometaši Milana su pred svojim navijačima kreirali preokret i svladali Fiorentinu 2:1.

U 63. minuti je Rafael Leao potegnuo s više od 20 metara i precizno pogodio kut suparničkih vrata za 1:1. Nastavio je Milan napadati i nakon izjednačenja te je tražio potpuni preokret. Dogodio se preokret u 86. minuti kada je dosuđen jedanaesterac za domaćina nakon prekršaja na Gimenezu, a s bijele točke je Rafael Leao pogodio za 2:1. Milan je ponovno prvi na ljestvici i ima bod više od Intera, Napolija i Rome.

Nakon utakmice svoja je razmišljanja otkrio junak utakmice, Leao.

POVEZANO Modrić: Imam suigrača koji je jedan od najboljih na svijetu

“Znali smo da nas čeka teška utakmica, iako je Fiorentina u lošijem razdoblju, jer imaju kvalitetne igrače poput Moisea Keana koji nam mogu stvoriti probleme”, rekao je Leao i dodao:

“Igrali smo kao momčad, bilo je teško i nismo stvorili puno prilika, ali kad smo napokon probili njihovu obranu, ekipa je proradila. Ovaj gol posvećujem svojoj obitelji, suigračima koji su mi pomagali i držali me u dobrom raspoloženju u svlačionici. Moramo nastaviti ovako, i kao momčad i pojedinačno, jer ove sezone možemo napraviti velike stvari.”

Potom je Leao pohvalio Luku Modrića.

“Kad je stigao u Milanello, zagrlio me i rekao da mi želi pomoći. Igrati s ovakvim igračem pomaže ti da napreduješ i jako sam sretan. Nadam se da će mi asistirati mnogo puta kako bi pogurali Milan naprijed”, otkrio je Rafael Leao nakon pobjede.