VIDEO / Espanyol preokretom šokirao Atletico u prvom kolu La Lige!

Nogometaši Espanyola pred svojim su navijačima napravili preokret i pobijedili Atletico Madrid s 2-1 (0-1) u posljednjem nedjeljnom dvoboju prvog kola španjolske La Lige.

Julian Alvarez je gostima donio prednost u 37. minuti. No, argentinski napadač je u 58. minuti propustio veliku priliku za 2-0, pogodivši vratnicu, što su domaći iskoristili za veliki preokret.

U 73. minuti je Miguel Rubio odlično reagirao na ubačaj iz slobodnog udarca i svladao Jana Oblaka za 1-1. No, pravu je majstoriju izveo Pere Milla u 84. minuti, kad je glavom, u padu, s 12-13 metara poslao loptu u suprotan gornji kut nakon ubačaja El Hilalija s desne strane i time donio pobjedu Espanyolu, prvu protiv Atletica još od 2019.