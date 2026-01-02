Ramos kupuje udio velikana u kojem je započeo svoju karijeru

Podijeli :

xAntonioxPozox via Guliver

Saga oko prodaje Seville i dalje traje, a prema navodima španjolskih medija dobila je potpuno novi obrat.

Nakon provedene dubinske financijske analize američki investitori odlučili su znatno sniziti ponudu za kupnju kluba, dok se u cijelu priču iznenađujuće uključilo i jedno veliko ime – legendarni Sergio Ramos.

Navodno je stvarno financijsko stanje kluba ohladilo američku stranu. Iako se ranije spominjalo da su bili spremni platiti oko 3400 eura po dionici, nakon detaljnog uvida u poslovanje Seville njihova ponuda pala je na najviše 2700 eura. Time je proces praktički vraćen na početnu točku.

U međuvremenu se aktivirao i Ramos, koji je započeo prve, neformalne razgovore kako bi se upoznao s mogućnostima ulaganja u klub u kojem je započeo profesionalnu karijeru. Za Sevillu je u dva razdoblja odigrao ukupno 87 utakmica prije nego što je izrastao u legendu Real Madrida. Ramos već ima iskustva u nogometnim investicijama jer je jedan od suvlasnika kluba San Fernando.