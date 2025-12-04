Mbappeu malo nedostaje da sruši Ronaldov ‘nedostižni’ rekord

Podijeli :

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Napadač Real Madrida Kylian Mbappe pokušat će do kraja godine srušiti klupski rekord Cristiana Ronalda po broju golova u kalendarskoj godini.

Sjajni francuski napadač je tijekom ove godine u dresu Kraljevskog kluba zabio 55 golova, četiri manje od klupskog rekorda od 59 golova koji je postavio Ronaldo 2013. godine.

VIDEO / Mbappe s dva krasna gola povukao Real prema pobjedi na teškom gostovanju

S još pet utakmica do kraja ove godine, Mbappe bi mogao nadmašiti portugalskog velikana.

Do kraja godine Real još očekuju ligaški susreti protiv Celte, Alavesa i Seville, u Ligi prvaka protiv Manchester Cityja, te u Copa del Rey protiv još nepoznatog protivnika.

Računajući i golove u dresu francuske vrste, Mbappe je u 2025. stigao do brojke od 62 gola.

Rekorder po broju golova u jednoj kalendarskoj godini u klupskom i reprezentativnom dresu je Lionel Messi koji je 2012. zabio čak 91 gol.