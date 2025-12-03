VIDEO / Mbappe s dva krasna gola povukao Real prema pobjedi na teškom gostovanju

Podijeli :

U unaprijed odigranoj utakmici 19. kola španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala s uvjerljivih su 3-0 pobijedili Athletic Bilbao na njegovom San Mames stadionu.

Real je time došao ponovno na bod zaostatka od Barcelone koja je na prvom mjestu ljestvice.

Junak utakmice bio je Kylian Mbappe koji je postigao dva pogotka. Prvi u sedmoj minuti kada je primio loptu skoro na sredini travnjaka. Potom se lijepo oslobodio dvojice suparničkih igrača tijekom prodora i zabio za 1-0. U 42. Mbappe je asistirao Camavingi koji je bio strijelac za 2-0, dok je Mbappe sjajno naciljao s 20 metara u 59. minuti za konačnih 3-0.

Athletic je ostao na osmom mjestu ljestvice.