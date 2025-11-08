Livaković na kraju ipak ne dolazi u Dinamo?

Sve češće se spominje njegov mogući povratak u Dinamo ove zime, no to bi mogla spriječiti FIFA-ina pravila koja zabranjuju nastupe za tri kluba u istoj sezoni.

Oštra kritika upućena Livakoviću: ‘Da je umjesto njega bio Ederson, Fenerbahče bi imao dva naslova’

Livaković je već branio za Fener, a ako danas zaigra za Gironu protiv Alavesa, povratak u Zagreb postao bi nemoguć.

Prema pisanju španjolskih medija, trener Michel Sanchez navodno razmišlja o tome da mu pruži priliku, što bi bila dobra vijest za Livakovića i izbornika Zlatka Dalića, ali ne i za navijače Dinama.