Legendarni Čileanac odlazi iz Italije i vraća se u La Ligu, igrat će za Sevillu

La Liga 2. ruj 202517:11 0 komentara
xGonzalesxPhoto TommasoxFimianox via Guliver

Čileanski nogometni napadač, 36-godišnji Alexis Sanchez prešao je iz talijanskog Udinesea u španjolsku Sevillu.

Sanchez je igrač s najviše nastupa za čileansku reprezentaciju u povijesti (168), a ranije je tijekom karijere igrao za europske velikane Barcelonu, Arsenal, Manchester United i Inter iz Milana.

Sevilla je daleko od najboljih dana prošlog desetljeća, ove godine krenuli su prvenstvo s tri boda u tri kola, dva poraza i pobjeda.
Trener im je Matyas Almeida, do prošle godine trenera AEK-a iz Atene.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - La Liga