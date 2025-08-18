Budimir redovno pokazuje klasu: U ovoj kategoriji iza njega je i Vinicius

Podijeli :

Inigo Alzugaray Cordon Press via Guliver Images

Ante Budimir posljednjih par sezona standardni prvotimac u Mallorci i Osasuni. Osim što stalno igra, hrvatski reprezentativac često i zabija te je u posljednjih nekoliko godina u samom vrhu po kategoriji golovima.

One football je objavio listu strijelaca u La Ligi u posljednjih pet godina, a tamo je Budimir u samom vrhu.

Sa 65 zabijenih golova nalazi se na trećem mjestu, a ispred njega su samo Robert Lewandowski i Karim Benzema sa 69. Koliko je Budimir dobar dovoljno govori podatak da ima sedam golova od donedavno glavne zvijezde Reala Madrida Viniciusa Juniora.

Brazilac je s 56 golova na šestom mjestu, a između njega i Budimira nalaze se Alexander Sorloth i Iago Aspas.

Upravo će se Budimir i Vinicius sresti u prvom kolu La Lige u utorak. Njegova Osasuna dočekuje Real Madrid u utorak, a utakmica počinje u 21 sat