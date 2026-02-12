Atletico s četiri gola ponizio Barcelonu u polufinalu Kupa

Podijeli :

CordonxPress via Guliver

U Madridu su nogometaši Atletica s čak 4-0 svladali Barcelonu u prvom polufinalnom ogledu španjolskog Kupa kralja čime su debelo zakoračili prema finalnom susretu.

Atletico je u transu odigrao prvo poluvrijeme u kojem je postigao četiri pogotka, a imao je još toliko sjajnih prilika. Sve je počelo velikom pogreškom obrane Barcelone u šestoj minuti, a Eric Garcia je bio autor autogola.

Već u 14. minuti Griezmann je povećao na 2-0, dok je u 33. domaći sastav izveo savršenu akciju s mnogo preciznih dodavanja, a sve je golom za 3-0 zaključio Nigerijac Lookman. Nije tu bio kraj očaja za Barcelonu jer je Atletico u nadoknadi prvog dijela zabio i četvrti pogodak, strijelac je bio Alvarez.

Odmah na startu drugog dijela Barcelona je smanjila. U 52. minuti Cubarsi je naciljao domaću mrežu, ali nakon VAR provjere gol je poništen zbog milimetarskog zaleđa. Bolja je bila Barcelona u nastavku i pokušala je doći do nešto boljeg rezultata prije uzvrata, ali u tome nije uspjela.

U 86. minuti je Barcelona ostala s desetoricom nakon isključenja Erica Garcije, a do kraja se rezultat više nije mijenjao i igrači Atletica su sa svojim navijačima mogli proslaviti veliku pobjedu.

Uzvratna se utakmica u Barceloni igra 3. ožujka.

U srijedu je u prvom polufinalnom susretu Real Sociedad s 1-0 pobijedio Athletic u Bilbau. Jedini je pogodak postigao Turrientes u 62. minuta. Dva baskijska kluba uzvrat će u San Sebastianu odigrati 4. ožujka.