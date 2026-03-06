La Liga se u travnju vraća u prošlost: Evo o čemu je riječ

Podijeli :

imago Baumann via Guliver Image

Španjolska La Liga je u završnoj fazi sezone te se bitka za naslov vodi između dva najveća kluba - Barcelone i Real Madrida. Katalonci trenutačno imaju četiri boda prednosti u odnosu na ozljedama poharani Real.

No, u centru pažnje ovog teksta bit će svi klubovi osim ta dva, a razlog za to je sljedeći. U travnju ove godine La Liga pokreće akciju u kojoj će od 10. do 13. travnja u prve dvije lige klubovi nositi retro dresove.

Neće to točno biti isti dresovi kao u ranije vrijeme zbog sponzorskih ugovora, ali njihovi proizvođači će, kako prenosi The Athletic, remodelirati iste kako bi što više nalikovali na one iz prošlosti.

U toj akciji nošenja dresova neće sudjelovati Barcelona, Real Madrid, Rayo Vallecano i Getafe – jedan katalonski te tri madridska kluba. Ono što ipak Real odvaja od svih, u negativnom tonu, je to što oni neće uopće sudjelovati u akciji jer bojkotiraju sva što La Liga radi.

Ostali klubovi sudjelovat će u raznim akcijama koje je La Liga zamislila kako bi svojim fanovima poboljšala doživljaj.