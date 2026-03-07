Kvalifikacije za SP: Hrvatske nogometašice poražene od Kosova

Hrvatske nogometašice upisale su poraz u drugom nastupu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, igračice Kosova su slavile u Karlovcu s 1-0 u dvoboju skupine 2 Lige C.
Prethodno su Hrvatice kvalifikacije otvorile minimalnim 1-0 slavljem u Sofiji protiv Bugarske, dok je Kosovo s uvjerljivih 6-0 svladalo Gibraltar.
Gošće su ukupno gledano ostavile bolji dojam, a utakmica je odlučena već u 13. minuti kada je Uka postigla jedini pogodak na susretu, vrijedan tri boda nogometašica s Kosova.
Idući ciklus utakmica igra se u travnju. Hrvatice će prvo gostovati kod Gibraltara 14. travnja, dok četiri dana kasnije igraju na domaćem terenu protiv iste ekipe.
