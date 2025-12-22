Kruno Jurčić izborio osminu finala egipatskog Kupa

Podijeli :

(AP Photo/Hussein Sayed) via Guliver Image

U ponedjeljak popodne odigran je susret šesnaestine finala egipatskog Kupa. Tamo je Pyramids, čiji je trener Krunoslav Jurčić, ugostio drugoligaški klub Masar. Uz dosta muke je aktualni prvak afričke Lige prvaka slavio s 2:0.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova, a onda je u 62. minuti Mostafa Ziko zabio za 1:0. Nakon toga je domaća momčad sigurno čuvala prednost, a u 87. minuti pomogli su im i gosti koji su zaradili crveni karton.

Minutu kasnije je Abdelrahman Magdi realizirao kazneni udarac za 2:0. Prošao je tako Pyramids u osminu finala gdje ih čeka Pharco, trenutačno 16. momčad egipatske Premier lige.