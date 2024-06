Kramarić: ‘Nije protiv Španjolske bilo tako loše, cilj je što duže ostati na domaćem prvenstvu’

Podijeli :

Hrvatska reprezentacija u srijedu od 15 sati igra utakmicu drugog kola grupne faze na Europskom prvenstvu protiv Albanije.

Nakon teškog poraza od Španjolske 3:0 ova je utakmica od iznimnog značaja za Vatrene, a susret je najavio Andrej Kramarić.

Andrej, koliko bodova će vam trebati za prolazak skupine i hoće li vam pobjeda protiv Albanije biti dovoljna?

Uopće nisam razmišljao o tome niti imamo vremena o tome razmišljati. Svaka utakmica je najbitnija, ova sljedeća protiv Albanije. Tražimo pobjedu, vrlo jasno, bez toga ne moramo ništa drugo ni računati. Najbitnija su nam tri boda iz te utakmice. Ne razmišljam o kalkulacijama.

Jeste si rekli nešto nakon utakmice sa Španjolskom?

Pričali smo, ali po mojem mišljenju to nije izgledalo toliko loše kao što rezultat govori. To je nogomet. Nije to bilo tako kritično kako se piše. Idemo dalje, ta utakmica me više ne interesira. Znamo što je ispred nas. Gas do daske, bit će što bog da i da bude malo više sreće.

Ova vaša generacija je puno rekorda i granica pomaknula, a jedan od tih je i da ste prvi koji su prošli grupu nakon što su izgubili prvu utakmicu. Koliko je to iskustvo pozitivno za nastavak natjecanja? Jeste li analizirali Albaniju?

Ja bih volio da smo dobili utakmicu. Koliko to ima veze s prolaskom… To je nogomet, gubiš, pobjeđuješ, a nekad ti nogomet da, nekad ti uzme. Nevezano za iskustvo, mi ćemo dati maksimum pa što bude. Volio bih da ostanemo što duže ovdje, da uživamo u toj podršci navijača jer nam je ovo velika prilika i bila bi šteta da ne iskoristimo ovakvo, da tako kažem, domaće prvenstvo.

Što očekujete od albanskih bekova, dojam je da su ih Talijani na toj poziciji namučili?

Gledali smo utakmicu njih i Talijana, bit će to slična utakmica. Sigurno da će se oni organizirano pokušati braniti i mi ćemo pokušati naći zone u kojima možemo biti opasni. Možda je protiv Italije izgledalo da su bekovi malo više slobodniji, ali nikad ne znaš što će se dogoditi na utakmici.

Što je Lovro rekao, oni su tristo posto motivirani, grist će i teško je probijati defanzivnog protivnika. Bit će jako bitno da budemo strpljivi, da iskoristimo prilike koje ćemo imati i da budemo odgovorni u obrani da se ne bi dogodila neka kontra.

Golovi su vam kao napadaču jako bitni, nedavno ste zabili hat trick Bayernu. Sada bi gol dobro došao.

Svaki gol je poseban za mene i za čitavu momčad. Teško se sad vraćati na nešto što je bilo prije mjesec dana. Sigurno da sam tad uživao, ali ne bih sad volio o nečemu što je iza mene.

Mi smo ovdje zbog Hrvatske i Eura, tako da nema potrebe vraćati se na to. Ja ću dati sve za ekipu i Hrvatsku da pobijedimo. Na kraju nije ni bitno tko zabija. Maksimalni fokus na tri boda pa neka bude i kao protiv Rusije u Splitu, autogol, samo da pobijedimo.

Kakve uspomene iz Hamburga nosite?

Ja imam jednu posebnu uspomenu. Igrali smo 1:1, pucao sam penal, a sudac mi je triput dao signal da mogu pucati, a ja od navijača nisam čuo. Stajao sam tamo jedno minutu i još sam dobio žuti karton jer sam raširio kao uši. Ispala je provokacija, a nije bila. Tamo je bila jedna od najglasnijih atmosfera koje sam doživio.

Na ovoj utakmici sa Španjolskom izgledalo je kao da imate blokadu. Je li to trajni problem ili će se ponavljati?

Da imam odgovor, možda bi drukčije to izgledalo. Je li nas je emotivno potrošila ta navijačka energija… Posebno je igrati pred ovoliko navijača, posebna atmosfera. Možda smo malo i maštali nakon Portugala. Ponavljam, to je nogomet. Tekma je bila prije dva dana, završena priča, spremni smo za iduću tekmu, vjerojatno s drukčijom energijom. Maksimalno smo motivirani i bit će prava energija na terenu.