Kraj svih nagađanja o transferu Gvardiola: ‘Potpisao je’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Završena je trakavica o potencijalnom transferu Joška Gvardiola - hrvatski branič ostaje u Manchester Cityju.

‘Joško Gvardiol neće u Real Madrid, potpisao je novi ugovor sa Cityjem’, obznanio je danas stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Hrvatski reprezentativac potpisat će novi ugovor s Manchester Cityjem do lipnja 2031. godine.

Romano je istaknuo kako novi menadžer Enzo Maresca i sportski direktor Hugo Viana vide hrvatskog braniča kao ključnog igrača za budućnost kluba, a istaknuo je i kako može računati na povećanje plaće, koja je do sada iznosila 15 milijuna eura bruto godišnje.

Gvardiol je u dresu Građana već upisao 121 nastup, postigao 13 pogodaka i osvojio četiri velika trofeja, no iza njega je sezona obilježena ozljedom gležnja, zbog koje je nastupio u tek 25 utakmica. To nije umanjilo interes europskih velikana, a među onima koji su iskazali najveću želju za njegovim dovođenjem bili su madridski Real i njemački velikan Bayern.