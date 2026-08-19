Kovačić postaje ključna karika u “novom” Man. Cityju? Nakon Rodrija, još jedan veznjak napušta klub

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GrahamxHuntx PSI via Guliver

Vijest koja se najavljivala tijekom ljetnog prijelaznog roka ove je srijede postala i službena, nizozemski nogometni reprezentativac Tijjani Reijnders napustio je Manchester City.

Kraju su stigli pregovori između Manchester Cityja i Al Qadsiaha te je 28-godišnji vezni igrač potpisao ugovor do 2031. godine s klubom iz Saudijske Arabije. Neki su izvori naveli da je ovaj transfer vrijedan 61 milijun eura.

Iza Al Qadsiaha stoji državna naftna tvrtka Aramco, a trener je Brendan Rodgers, nekadašnji menadžer Liverpoola, Celtica i Leicestera.

Nakon ovotjednog odlaska Rodrija u Barcelonu ovo je novi veliki izlazni transfer Manchester Cityja koji je na startu sezone poražen od Arsenala s 0-3 u Community Shieldu.

Profesionalnu karijeru Reijnders je počeo u Zwolleu, a potom je igrao za AZ Alkmaar, Waalwijk i od 2023. godine za Milan. Prošle godine je postao igrač Manchester Cityja.

Kovačić postaje ključna figura u momčadi?

Najveći dobitnik spomenutih izlaznih transfera mogao bi biti Mateo Kovačić. Hrvatski reprezentativac je posljednjih sezona imao rotacijsku ulogu u momčadi Građana, no odlaskom Rodrija i Reijndersa, postao je jedan od rijetkih igrača koji mogu zaigrati na poziciji središnjeg veznog igrača. Uz skupo plaćenog Elliota Andersona, u konkurenciji za tu poziciju je još samo Španjolac Nico Gonzalez. Manjak dubine u veznoj liniji, trener Enzo Maresca vjerojatno će pokrivati s bekovima – O’Reillyjem i Nunesom koji mogu odraditi zadaće u sredini terena.

Manchester City je navodno zainteresiran za Argentinca Enza Fernandeza, no djeluje kako Građani nisu spremni platiti preko 140 milijuna eura, vrtoglavu cijenu koju je Chelsea postavio. Ako City do kraja prijelaznog roka ne uspije dovesti novog veznjaka, sasvim je moguće da će Kovačić imati krucijalnu ulogu u prvoj sezoni nakon dugog mandata Pepa Guardiole. Tu tezu potvrđuje činjenica da je hrvatski nogometaš bio u početnoj postavi za nedavni dvoboj protiv Arsenala u Community Shieldu.

Odigrao je 79 minuta, a umjesto njega ušao je upravo 24-godišnji Gonzalez.